Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2023 ore 12 | 30

(Di venerdì 13 gennaio 2023)DEL 13 GENNAIO 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE RIPRISTINATA SULL’INTERO QUADRANTE, AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE-SUD E L’APPIA. SI STA IN CODA SULLA PALOMBARESE TRA VIA DELLE MOLETTE E VIDI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TOR CERVARA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. TRAFFICO BLOCCATO SU VIA MAREMMANA INFERIORE TRA VIA DELLA CAMPANELLA E VIA TIBURTINA. CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA; DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral