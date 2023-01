Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 gennaio 2023)DEL 13 GENNAIO 2022 ORE 10:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LASULLA VIA OSTIENSE, AL MOMENTO CHIUSA AL TRAFFICO A SEGUITO DI INCIDENTE TRA VIA DI MALAFEDE E VIA FIUMALBO. CHIUSA AL TRAFFICO LOCALE ANCHE LA VIA SACROFANESE PER UN ALTRO INCIDENTE, QUESTA VOLTA TRA VIA MONTE SARAPOLLO E VIA FONTANA NUOVA NELLE DUE DIREZIONI. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA FLAMINIA E LA BUFALOTTA, MENTRE, IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA LAURENTINA E L’APPIA. SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA VERSO; RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TOR CERVARA NELLE DUE DIREZIONI. CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA PANTANO ...