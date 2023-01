Via D' Achiardi cambia nome | sarà via Giusti delle Nazioni - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

L'approvazione della delibera in Giunta chiude definitivamente la vicenda legata all'ex rettore pisano che approvò le leggi ......l'intitolazione di una strada a Giovanni D', il rettore fascista che nel 1938, applicando le leggi razziali, cacciò dall'università pisana 200 tra docenti e studenti ebrei. Diventerà... Via D’Achiardi cambia nome: sarà via Giusti delle Nazioni L’approvazione della delibera in Giunta chiude definitivamente la vicenda legata all’ex rettore pisano che approvò le leggi razziali ...Apprendiamo che la Giunta comunale ha intenzione nella prossima seduta di giunta di approvare l’intitolazione dell'area verde tra via Canavari e via delle ...