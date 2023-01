Via alle votazioni TOTY FIFA 23 | come votare previsioni e quando escono

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Stanno partendo in queste ore leriguardanti23. Uno step importante per tutti coloro che sono immersi nel mondo di questo gioco, in quanto si verrà a determinare il cosiddetto team of the year della stagione in corso. Non si tratta di un voto fine a sé stesso,avremo modo di approfondire oggi, ma di un’iniziativa che avrà effetti anche sul gioco. Non è un caso che in tanti si stiano chiedendoi nomi dei giocatori che andranno a formare la squadra, a poche ore di distanza dal disservizio ai server EA Sports che abbiamo avuto modo di affrontare nella giornata di ieri. Sono partite ledi23: capiamo insieme...