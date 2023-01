Verso Napoli-Juve LIVE | Kim recupera | abbondanza Spalletti Bianconeri in viaggio | la scelta su Chiesa

Spazio Napoli

...30% Eur/Usd 1,0805 - 0,44% Spread 184,91 Dati di mercato Leggi anche Dazn rimborserà 442 mila abbonati dopo il black out di Inter -Dazn risarcisce i tifosi dopo Inter -il ...Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta: 15.30 - La Juventus ha pubblicato su Twitter il video del viaggio dei bianconeri: 'In viaggio per, pronti per un grande match', 15 - ... Verso Napoli-Juventus, notizia da Castel Volturno: quali sono le condizioni di Kim! "Il materiale, - spiefìga ad Abruzzolive.tv, Marcello Vinciguerra, direttore Honda - tramite navi madri, parte da Vietnam e Thailandia; fa scalo nel porto di Trieste e poi tramite ferrovia giunge all' ...La serie tv basata sull’omonimo romanzo di Elena Ferrante ha un compito ben preciso: svelare le bugie della nostra infanzia ...