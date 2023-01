Verso Napoli-Juve LIVE | Di Maria alle spalle di Mililk | la scelta su Paredes Lapo 'sconfessa' Allegri

15.30 - La Juventus ha pubblicato su Twitter il video del viaggio dei bianconeri: 'In viaggio per, pronti per un grande match', 15.00 - Ufficiale l'elenco dei convocati per la ......30% Eur/Usd 1,0805 - 0,44% Spread 184,91 Dati di mercato Leggi anche Dazn rimborserà 442 mila abbonati dopo il black out di Inter -Dazn risarcisce i tifosi dopo Inter -il ...Il punto è che tutti questi interessamenti non fanno altro che spingere verso l’alto il prezzo del cartellino: e al Napoli l’idea di rincorrere, presentando nuove offerte non va giù. Al momento ...Gli occhi sono da tempo puntati Azzedine Ounahi, il 22enne rivelazione del Marocco nel Mondiale in Qatar e stellina dell’Angers. Il Napoli ha qualcosa di molto simile a un accordo con ...