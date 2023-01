Verissimo | anticipazioni 14-15 Gennaio 2023 | arriva Guendalina Tavassi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Silvia Toffanin ritorna con il suo appuntamento del weekend. Sabato 14 e domenica 15, alle ore 16.30, su Canale 5, doppio appuntamento con “”. Scopriamo chi intervisterà la conduttrice Mediaset.: tutti gli ospiti di sabato 14, un ritratto di famiglia per Edoardo Stoppa e Juliana Moreira e il difficile percorso di. In studio, inoltre, Rosanna Banfi, Emanuela Folliero con Gabriella Golia, per anni due annunciatrici amatissime dei programmi Mediaset e un’intensa intervista all’ex nuotatore Alex Di Giorgio. La Domenica con Silvia Toffanin: gli ospiti AAlba Parietti parla dell’amore ritrovato, la voce unica e la simpatia di Iva Zanicchi ...

, riflettori puntati sull'intervista alla moglie di Amadeus Nella puntata didi domenica 8 gennaio 2023 , in trasmissione da , (come si legge sul sito Mediaset) sarà presente anche ......po' di cose' Grande spazio è stato riservato aalla seconda stagione della fortunata serie tv di Canale5. E gli attori presenti, in studio e in collegamento, hanno dato alcuneLe nuove trame di Un posto al sole tra gennaio e febbraio: qualcuno vuole salvare la reputazione di Alice dopo le bugie su Nunzio ...Alzi la mano chi da quando è arrivato Francesco (Christian Roberto) insieme alla madre Palma (Valentina Tomada) non è almeno un po’ curioso di sapere ...