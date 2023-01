(Di venerdì 13 gennaio 2023) Riflettori sempre su inflazione e mossecentrali. Yen ai massimi in sette mesi, euro resta sopra 1,08 dollari. Petrolio poco mosso, prezzi del gas in rialzo. Spread piatto a 183 punti, rendimento decennale sotto il 4%

Avvio di giornataper le Borse europee, che comunque si avviano a chiudere in buon [...] 13 gennaio - 09:07 BTp: spread con Bund apre piatto a 183 punti base, rendimento al 3,98% 13 gennaio -...Ppa - 13 - 01 - 23 09:20:39 (0164)NEWS,ENE,PA,ASS 3 NNNN Contenuto sponsorizzato Economia flash 13 gennaio - 09:20 Borsa: Europacon +0,1% Milano, focus banche con trimestrali Usa (RCO) . ... Venerdì incolore per le Borse, in Usa parte la stagione delle trimestrali delle banche