Vaticano | udienza infuocata per il processo Becciu Il cardinale contro Chaouqui | «Il Papa mi ha detto di non voler sentire più il suo nome»

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Quella che si è tenuta oggi al tribunaleè stata un’turbolenta, in cui il presidente della corte, Giuseppe Pignatone, ha dovuto faticare per far procedere il dibattimento. Ilsulla gestione dei fondi della segreteria di Stato, oggi 13 gennaio, ha visto deporre le testimoni Genoveffa Ciferri e Francesca Immacolata. La prima, terziaria francescana ed ex collaboratrice dei servizi segreti italiani, ha parlato del rapporto di amicizia con il monsignor Alberto Perlasca e dilo aiutare nell’ambito dell’inchiesta. Ciferri, poi hadi aver anche ricevuto diverse «informazioni ampie e dettagliate sul corso delle indagini» proprio da, che suggeriva di avere «una strategia comune col promotore di giustizia Diddi, col ...

Comincia così la lettera inviata dal cardinale Angelo Becciu a Papa Francesco, resa nota durante la dichiarazione spontanea al termine dell'di oggi relativa al processo in corso in...È quanto dichiarano gli avvocati del cardinale Angelo Becciu, Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo, al termine dell'odierna del processo in corso inper gli investimenti finanziari ...ascoltata la dirigente calabrese CITTA’ DEL VATICANO Oltre 7 ore di udienza oggi in Vaticano del processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato che verte intorno alla compravendita di un ...Il processo in Vaticano per il Palazzo di Londra sta facendo affiorare vendette trasversali e risentimenti covati nel tempo, sulla scia del vecchio processo di Vatileaks 2, quando fu condannata ...