Vaticano | scambio di lettere tra Becciu e il Papa dopo il baciamano a Chaouqui nell’agosto 2022

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) –ditra il cardinale Angelo, imputato nel processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese e il. La circostanza, messa a verbale, è emersa nel corso dell’udienza di oggi davanti al Tribunale delnel corso della quale sono state ascoltate le testimonianze di Genoveffa Ciferri, amica di monsignor Perlasca considerato il teste chiave del processo e Francesca Immacolata, già membro della Cosea, condannata nel processo per Vatileaks 2. Al termine delle due testimonianze, il cardinaleha fatto una dichiarazione spontanea e ha raccontato di avere scritto alin seguito alche concesse allalo scorso ...

di lettere tra il cardinale Angelo Becciu, imputato nel processo per lo scandalo finanziario ... messa a verbale, è emersa nel corso dell'udienza di oggi davanti al Tribunale delnel ...... al termine del processo in corso inper gli investimenti finanziari della Segreteria di ... "Io i messaggi ce li ho tutti qui", ha poi precisato a proposito dellodi messaggi avuto con ...(Adnkronos) – Scambio di lettere tra il cardinale Angelo Becciu, imputato nel processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese e il Papa. La circostanza, messa a ve ...Città del Vaticano - Al centro di una mattinata densa di appuntamenti Papa Francesco ha ricevuto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Si è trattato di un'udienza ...