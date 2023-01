Vaticano | legale Marogna | “Gravi parole Chaouqui | si potrebbe configurare reato calunnia”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – In relazione alle rivelazioni di questa mattina di Immacolatasulle chat fra la stessae Becciu, “definite un falso”, interviene all’Adnkronos Riccardo Sindoca, l’avvocato di Cecilia, imputata insieme al cardinale Becciu nel processo incardinato presso il tribunale. “Affermazioni tantoandrebbero provate e non così divulgate, considerato che a breve si farà in aula, luogo deputato e unico per dirimere questioni del tipo. Forse la dottoressa‘stranamente’ imputa a Becciu fatti relativi al venir meno del decreto di Grazia che lei richiese al Santo Padre, ma quell’atto è appannaggio del solo Papa che del resto ha dato ampia dimostrazione, quando necessario, di esercitare vari motu proprio, senza troppi indugi”. L’avvocato ...

