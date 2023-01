Vaticano | Chaouqui | “Oggi gran giorno | racconterò potere occulto alle spalle del Papa”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – “E’ arrivato il, quello in cui da imputata per un reato che non avevo commesso, ovvero la divulgazione di documenti riservati, reato dal quale sono stata invitata a difendermi proprio dal cardinale Becciu”. L’ex commissario Cosea, Francesca, ha preparato tutto, oltre tremila pagine di prove, una cassetta chiusa a chiave da mostrare in aula e il suo arrivo trionfante davanti alla porta del Perugino dove ai giornalisti assiepati in attesa dell’udienza del processo contro il cardinale Becciu ripete la sua intenzione di chiedere la revisione del processo Vatileaks. “Assolutamente sì. Aspettatevi una revisione del processo Vatileaks”, dice infatti ai giornalisti prima di entrare: “Si scoprirà quello che ho fatto per il– aggiunge – perché aprisse gli occhi e scoprisse la verità. ...