Vanessa Incontrada | incidente sul set di Fosca Innocenti | ' Una moto le è finita sul piede | era a terra dolorante'

(Di venerdì 13 gennaio 2023)torna in tv su Canale 5 in prima serata con la seconda stagione di ''. Durante le riprese della serie non tutto è filato liscio. Già, perché proprio la protagonista ...

Libero Magazine

torna in tv su Canale 5 in prima serata con la seconda stagione di ' Fosca Innocenti '. Durante le riprese della serie non tutto è filato liscio. Già, perché proprio la protagonista ...Il patrimonio di: quanto guadagna l'attrice e conduttrice: successo e momenti di difficoltàè una nota attrice e conduttrice televisiva; ha recitato in diversi ... Vanessa Incontrada travolta da una grossa moto: come sta L'attrice spagnola vittima di un incidente sul set della fiction: centrata da una moto per "colpa" del collega Scifoni ...Vanessa Incontrada torna in tv su Canale 5 in prima serata con la seconda stagione di "Fosca Innocenti". Durante le riprese della serie non tutto è filato liscio.