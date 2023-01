Valeria sul caso noce moscata | “Non doveva essere per me il provvedimento”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Sono ormai giorni che non si parla di altro che delche è scoppiato ad Amici 22 durante la notte di Capodanno. Tutto è iniziato quando grazie alle anticipazioni trapelate dalla registrazione dell’ultima puntata. Qui Maria De Filippi ha spiegato che alcuni concorrenti hanno compiuto un gesto gravissimo durante i festeggiamenti. Gesti che non possonomandati nemmeno in onda. Secondo le indiscrezioni tutto potrebberuotato attorno all’utilizzo dellama non ci sono certezze. Gli allievi incriminati (NDG,Mancini, Maddalena Svevi, Samu Segreto, Wax e Tommy Dali) hanno subito dei provvedimenti disciplinari e i due cantanti Tommy esono stati ufficialmente eliminati dalla scuola. ...

Blasting News Italia

Sono in corsa, del consiglio comunale del capoluogo: Francesco Pannone (PD),Campagna (... La politica è roba per boomer a fronte di una vita che sta giàmetaverso con città piene di avatar ...... cosa per la quale o se ne andavano o venivano messi alla porta (qualcuno finìrogo ma quella è ... Il titolo è eloquente: 'uccisa dalla meningite. Il padre: 'Mia figlia lasciata morire'. ... Amici 2023,Valeria sul 'Capodanno-gate': 'Non meritavo il ... Cos'è successo la notte di Capodanno nel talent show di Maria De Filippi Valeria dopo l'eliminazione avrebbe risposto così ai fan ...Dopo le anticipazioni della puntata di Amici 22 nella quale è stata eliminata Valeria sono state diffuse le chat dell'ex allieva sul caso "noce moscata" Il caso della noce moscata ad Amici 22 non ha ...