(Di venerdì 13 gennaio 2023) Sul solco di un governo che per governare continua a fare opposizione si inserisce di gran lena anche il ministro dell’Istruzione e il Merito, Giuseppe, che non ha trovato di meglio da fare che impegnare gli avvocati del suo ministero per una denuncia contro gli. Il ministro dell’Istruzionenon ha trovato di meglio da fare che impegnare gli avvocati del suo ministero per una denuncia contro gliMercoledì scorso la Rete deglidi Milano manifesta davanti agli uffici Inail per protestare contro il mancato risarcimento alla famiglia di Giuliano de Seta, morto durante un progetto di alternanza scuola-lavoro nel mese di settembre. Risarcimento negato per la “mancanza di qualifiche” dello studente, che non era quindi considerato stagista a tutti gli effetti. Gli ...

LA NOTIZIA

ha detto: 'In relazione alle polemiche di questi giorni sulla vicenda della pittrice ... La vicenda La lettera della pittrice finlandesealla luce le criticità del sistema scolastico ......italiane tanto da spingere lo stesso ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppea ... Non tacere,molti pro e contro. e c'è qualcosa che non va, non sono io quella con la museruola! ... Valditara porta gli studenti in tribunale Nel corso di un'intervista a Radio 24, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha parlato della vicenda della famiglia finlandese."Negli ultimi giorni non sono state poche le dichiarazioni del ministro dell'Istruzione Valditara, che ha speso fiumi di parole su argomenti come la maturità e i Pcto, senza tenere minimamente in cont ...