Valanga val Gardena | deceduto il maresciallo travolto

E' deceduto all'ospedale di Bolzano il maresciallo dei carabinieri Giovanni Andriano, 49 anni, travolto martedì da unainGardena. La notizia è stata confermata all'ANSA dall'Azienda sanitaria. L'istruttore del centro di addestramento alpino era con due carabinieri inde Chedul, quando è stato travolto ...... il maresciallo dei carabinieri Giovanni Andriano travolto martedì scorso da unainGardena e in fin di vita presso l'ospedale San Maurizio di Bolzano dove è arrivato in condizioni ...E' deceduto all'ospedale di Bolzano il maresciallo dei carabinieri Giovanni Andriano, 49 anni, travolto martedì da una valanga in val Gardena. La notizia è stata confermata all'ANSA dall'Azienda sanit ...RIETI - Dal 1996 al 2012 aveva prestato servizio presso il Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Poggio Mirteto, il maresciallo dei carabinieri Giovanni Andriano ...