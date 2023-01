Uomini e Donne | Maria De Filippi e Gianni Sperti attaccano Tina Cipollari per difendere Gemma Galgani | l' opinionista dà di matto!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 13 gennaio 2023)litiga ancora una volta cone il suo corteggiatore Alessandro: intervengonoin difesa della dama torinese. La scorsa settimana Alessandro ha deciso di continuare la sua conoscenza connonostante avesse mentito di essere stato con Paola. Dopo un'accesa discussionesi era alzata e aveva invitato Pamela e Silvia a lasciare le poltrone in quanto l'uomo è stato non solo bugiardo ma ha anche sminuito la donna con cui era stato la sera prima. A rimanere seduta sulla sediache secondosi sta per prendere un altro palo. La donna ha quindi continuato a sentire Alessandro che anche in questa puntata si siete a centro studio con ...