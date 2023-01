Uomini e donne | Maria blocca Tina | non mettere in mezzo la Ferilli

(Di venerdì 13 gennaio 2023) CheDe Filippi sia molto legata a Sabrinanon è un mistero. L'amicizia tra le due è oramai datata e la conduttrice non perde occasione per difendere l'attrice anche quando il suo nome viene tirato inin una banale conversazione...

I Maneskin, che in un primo momento si esibiscono dietro a un vetro, osservano i soggetti dall'altra parte:, ragazzi, anziani, un poliziotto, una suora, un uomo travestito da Elvis, ...Questo sembra dipendere anche dal modo di insegnare la matematica e dagli insegnanti:- sottolinea Caviola - , tutti portano nell'insegnamento il proprio bagaglio di gioie e ...Il 14 gennaio è la Giornata Internazionale della Logica. Per celebrarla, niente di meglio di un incontro dedicato alla logica delle donne. Come ragioneremmo oggi se Aristotele fosse stato una “lei” L ...Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna in onda anche oggi, venerdì 13 gennaio 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori è su… Leggi ...