“Uomini e Donne” | la dama Cristina Tenuta è già un volto noto | dove l’abbiamo vista

Leggi su tvzap

(Di venerdì 13 gennaio 2023) News tv. .è un programma televisivo italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. A partire dal gennaio del 2001 il programma, pur mantenendo lo stesso titolo, ha assunto un format completamente diverso, divenendo un programma per incontri finalizzato a dare la possibilità di instaurare nuove relazioni sentimentali. In questi giorni in studio è arrivata una nuova ed interessante, ovvero. Il pubblico immediatamente ha riconosciuto il lei unfamiliare, infatti la donna è già sta stata in Tv.Leggi anche –> “”, la nuova fidanzata di Sonny Di Meo è un’ex corteggiatriceè una delle ...