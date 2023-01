Uomini e Donne gossip | Ida Platano e Alessandro Vicinanza di nuovo in viaggio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Dopo una vacanza romantica a Madrid, seguita da un fugace soggiorno a Roma, la coppia ha intrapreso un. L’altro ieri i due volti noti dihanno pubblicato sui social alcuni video registrati in aeroporto senza però rivelare la meta. Poche ore fa Idaha svelato il mistero su Instagram, postando delle foto in spiaggia in compagnia di, permettendoci di scoprire che in realtà si trovano addirittura fuori dall’Europa. Ecco dove sono e dove alloggiano IdaGli innamorati infatti sono in villeggiatura a Miami, in Florida, dove stanno godendo delle temperature calde e dell’oceano sulla celebre spiaggia di Miami Beach. Dalle storie Instagram ...

Per cui lunedì e martedì avrò altre visite per capire come poter affrontare questa cosa' dice la moglie di Marco Fantini, ex tronista di. Leggi anche > Valentina Ferragni, su Instagram ...Payam Niazmand , portiere iraniano, ha usato i soldi ricevuti dalla Federazione per la partecipazione al Mondiale, circa 9.000 euro di bonus, per pagare la cauzione a 18e 2condannati a tre anni di carcere per le proteste contro il regime di Teheran . Niazmand ha ispirato tanti altri compagni a fare lo stesso, mandando così l'ennesimo segnale di ...E' alla sua quarta gravidanza Beatrice Valli, ma le complicazioni non tardano ad arrivare. A rivelarlo è lei stessa in una storia Instagram in cui aggioran ...Calato il sipario sulla prima giornata degli Europei 2023 di short track. Sull’anello di ghiaccio dell’Hala Olivia di Danzica (Polonia), è stato un day-1 particolarmente intenso che prevedeva le segue ...