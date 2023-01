Uomini e Donne | colpo di scena in puntata proprio oggi | trasmesse immagini inedite sul tronista | cosa succede

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 13 gennaio 2023)– nel nuovo anno – è iniziato in maniera davvero scoppiettante, facendo dimenticare in unsolo, a tutti i telespettatori appassionati, le lunghe settimane di pausa natalizia che Canale 5 ha assegnato al dating show di Maria De Filippi. Come sempre, alcune salienti anticipazioni sono riuscite a trapelare, facendo il giro del web, grazie alle registrazioni effettuate in largo anticipo. Le prime puntate del 2023, infatti, sono state girate poco prima di Natale, lasciando il tempo a tutti i fans di iniziare a scoprirevedranno in questi giorni sulteleschermo.riparte energico con il trovo over Durante ladel 9 gennaio, l’anno è stato inaugurato con veri e propri fuochi d’artificio tra dame ...