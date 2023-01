Uomini e Donne Anticipazioni | Il Ritorno di Armando… Lavinia Pronta a Mollare il Trono!

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Poche ore fa, nello studio di, si é tenuta la seconda registrazione di questo 2023. Una puntata ricca di novità soprattutto per quanto riguarda il Trono Classico. La tronistasembra essere vicinissima all’addio. Purtroppo senza nessuna scelta. Da segnalare ilin studio del nostro Armando. Ecco tutto quello che vedremo tra qualche settimana su Canale 5! Ildi Armando e tutte le news sul Trono Over Poche ore fa si è tenuta una nuova registrazione di. Partiamo subito con il dire che Armando Incarnato è tornato in studio. Quindi, chi pensava fosse stato cacciato dal programma dovrà ricredersi. Dopo la sfuriata di Maria Filippi di qualche settimana fa, il cavaliere è tornato a sedersi nel parterre Over. Molto ...

Witty TV

L'Italia del c.t. Stefano Cerioni trionfa nella competizione maschile con Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi al termine di una finale emozionante, vinta per ...... per questo crediamo importante condividere con piu' persone possibile i racconti di vita, le poesie e i canti dellee degliche in questi giorni stanno lottando e resistendo ad una ... Venerdì 13 gennaio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Dominio nella prova di Coppa del Mondo della Capitale francese. L'Italia concede il bis, dopo i trionfi di ieri ...Federico Dainese ha detto addio in modo definitivo alla trasmissione Uomini e Donne e questa cosa è stata molto apprezzata da tutto il pubblico a casa. Infatti, dopo essere entrato in trasmissione com ...