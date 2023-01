Uomini e donne anticipazioni | Armando Incarnato rientra in studio

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 13 gennaio 2023)e Maria De Filippi avevano avuto una discussione nelle precedenti puntate die la conduttrice, dopo aver perso le staffe per il suo atteggiamento, gli ha detto quello che pensava. Lui di contro non si era presentato, forse offeso, alla successiva registrazione delle puntate. Ma nella scorsa invece c’è stato il colpo di scena, in quanto il cavaliere era seduto al suo posto come se niente fosse. Hanno chiarito quanto accaduto?litiga con Maria De Filippi L’uscita di scena diè avvenuta quando Maria De Filippi gli ha proposto una video chiamata con una ragazza arrivata per lui. Lui infatti ha rifiutato sempre tirando fuori la solita ...