Unicoop protegge i soci ' Garantire il potere d' acquisto' - Cronaca - lanazione it

(Di venerdì 13 gennaio 2023) L'anno si è chiuso con vendite pari a 2,6 miliardi di euro, +8,6% rispetto al 2021. Vanni: 'Massimo sforzo per tutelarli durante l'impennata ...

LA NAZIONE

L'anno si è chiuso con vendite pari a 2,6 miliardi di euro, +8,6% rispetto al 2021. Vanni: 'Massimo sforzo per tutelarli durante l'impennata ...L'anno si è chiuso con vendite pari a 2,6 miliardi di euro, +8,6% rispetto al 2021. Vanni: 'Massimo sforzo per tutelarli durante l'impennata ... Unicoop protegge i soci "Garantire il potere d’acquisto" L’anno si è chiuso con vendite pari a 2,6 miliardi di euro, +8,6% rispetto al 2021. Vanni: "Massimo sforzo per tutelarli durante l’impennata dell’inflazione" ...