Un’ex socia della coop Karibu | «Ho firmato io un verbale al posto della moglie di Soumahoro | me lo chiese sua madre»

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Una firma a un allegato di un atto notarile, risalente al 2019: è uno degli elementi su cui si sta concentrando la tesi difensiva di Liliane Murekatete, la compagna del deputato Aboubakar, che sostiene la propria estraneità ai ruoli gestionali(una delleerative coinvolte nell’inchiesta avviata dalla Procura di Latina). La firma in questione, secondo gli inquirenti, contribuirebbe a dimostrare il ruolo gestionale ricoperto dalla donna nellaerativa. Se fosse vera. Ma, secondo quanto rivelato dall’Adkronos, a riempire il vuoto accanto al nome di Murekatete sul foglio delle presenze all’assemblea straordinaria dei soci che si tenne il 28 maggio 2019 non sarebbe stata la compagna di. «Lei allora era in maternità. Quella firma ...