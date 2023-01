Un' epidemia mette in ginocchio parte dell' Africa | già 750 morti | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il Malawi è stato colpito dalla peggioredi colera degli ultimi due decenni. Sono almeno 750, finora, iaccertati. "Continuiamo a registrare un numero crescente di casi in tutto il Paese, nonostante i segni di una riduzionea trasmissione e dei decessi in alcune aree", ha dichiarato il ministroa Sanità, Khumbize Kandodo Chiponda, che ha ordinato la chiusura di molte attività commerciali prive di acqua potabile, servizi igienici e strutture per lo smaltimento dei rifiuti igienici e ha annunciato restrizioni alla vendita di cibi precotti. Dall'inizio, nel marzoo scorso anno, il Paesesudorientale ha registrato 22.759 casi.