Undici anni dal naufragio della Costa Concordia | il racconto in foto

(Di venerdì 13 gennaio 2023) L'incidente avvenuto il 13 gennaio 2012 causò la morte di 32 persone e il ferimento di altre 157. Nel maggio 2017, il comandantenave Francesco Schettino è stato condannato in via definitiva a 16di reclusione per omicidio colposo plurimo,colposo e abbandononave. Oggi sconta la sua pena nel carcere romano di Rebibbia

I giudici hanno respinto il ricorso della difesa dell'ex comandante, niente revisione del processo. La tragedia costò la vita a 32 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio ...