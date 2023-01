Undici anni dal naufragio della Costa Concordia | chi erano le 32 vittime

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il 13 gennaio del 2012, nela largo dell'Isola del Giglio, morirono 32 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Venivano da Francia, Germania, Spagna, Ungheria, Perù, Stati Uniti, India e Italia. La vittima più giovane, Dayana Arlotti, aveva 5. Ecco alcune delle storie di chi perse la vita nell'incidente avvenuto diecifa (LO SPECIALE DI SKY TG24 - IL RACCONTO IN 25 FOTO - GLI INTERNI PRIMA E DOPO - LA RIMOZIONE DEL RELITTO IN TIMELAPSE).

Nel maggio 2017, il comandante della nave Francesco Schettino è stato condannato in via definitiva a 16di reclusione per omicidio colposo plurimo, naufragio colposo e abbandono della nave. I giudici hanno respinto il ricorso della difesa dell'ex comandante, niente revisione del processo. La tragedia costò la vita a 32 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio