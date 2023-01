Una moschea non binaria prende vita e terrorizza New York | Marvel totalmente alla frutta

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Roma, 13 gen — Una mostruosae si arrampica sull’Empire State Building dichiarando di essere non: no, non ci siamo fatti di Lsd, è parte della trama contenuta nel fumettoDark Web: Ms#2. Sue Dc Comics non dobbiamo spiegarvi più niente, il Primato Nazionale in questi anni ha diffusamente parlato, in tutte le salse possibili, di come le grandi case editrici di fumetti siano diventati l’avamposto — in continua emorragia di lettori — di qualsiasi deriva in salsa liberal progressista. Supereroy gay, trans e non binari, femminismo, nani e ballerine da circo, antirazzismo che fa il giro completo a 360° e diventa razzista, cancel culture e gretinismo, insomma, non vi stiamo raccontando nulla di nuovo. La ...