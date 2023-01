Una destra antifascista è possibile Con la lezione dei Churchill e dei De Gaulle

Leggi su formiche

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Chi governa, non ha mai vita facile. Specie quando i conti pubblici sono quelli che sono e la combinata tra debito e inflazione fa più paura di un vulcano mai spento. Per Giorgia Meloni, poi, gli esami sono ancora più ossessivi e asfissianti perché pende sempre su di lei l’accusa di non aver completato il giudizio sul fascismo con una condanna definitiva, netta, senza se e senza ma. A dire il vero la presidente del Consiglio ha pronunciato più volte parole decisive, in particolare sulle leggi razziali, ma forse è mancata la svolta-svolta, quella ufficiale, la presa di distanza solenne e inequivocabile, l’unica in grado di rendere ininfluenti posture nostalgiche e collezioni domestiche (di busti duceschi) da parte di alcune autorità istituzionali e di certi maggiorenti politico-governativi. Negli ultimi tempi si è attenuato il pressing teso ad ottenere dalla Meloni un’abiura assoluta ...