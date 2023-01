Un vaccino per proteggere le api Un' altra parte della rivoluzione scientifica

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Le api sono uno degli animali simbololotta per la preservazione dell’ambiente, usate come sono nelle campagne comunicative contro i pesticidi per simboleggiare i danni che antiparassitari ed erbicidi possono arrecare all’ambiente e quindi a noi stessi. Qui non mi interessa discutere i numerosi aspetti antiscientifici di questa comunicazione, che non si fa scrupolo di inventare bugie o esagerare certi aspetti per promuovere i pur nobili scopi che si prefissa; mi interessa invece mostrare al lettore cosa si sta facendo per preservare la salute delle api domestiche da uno dei peggiori parassiti degli alveari, un batterio che causa la cosiddetta peste americana delle api. Questa malattia, causata dalle spore di Paenibacillus, è altamente infettiva e distruttiva e colpisce le larve delle colonie di api mellifere. Appena schiuse, esse vengono inavvertitamente ...