Un giorno da Toro

(Di venerdì 13 gennaio 2023) 1907: Al Motovelodromo, intitolato al re Umberto I, si gioca il primo derby tra Torino e Juventus. L'arbitro è il signor Pasteur del Genoa, uno dei limpidi pionieri del calcio italiano. Vince ilper 2-1 grazie alle reti di Kaempfer e di Ferrari-Orsi. Rete bianconera con Borel I, su rigore. La storia del calcio narra che in quell'occasione il presidente granata Alfredo Dick, che era tra i dissidenti bianconeri, per dispetto nell'intervallo venne chiuso nel bagno, dal quale fu costretto ad intuire l'andamento della partita, non potendo che uscire alla fine.