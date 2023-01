“Un anno straordinario” questa sera su Rai 2

Leggi su seriea24

(Di venerdì 13 gennaio 2023) “Un”Il docufilm sulle nazionali azzurre in onda stasu Rai 2, venerdì 13 gennaio 2023, su Rai 2 alle ore 23.40 andrà in onda il docufilm dal titolo “Un”. È un tributo alla memorabile impresa della Nazionale maschile, capace di vincere nel 2021 i Campionati Europei e nel 2022 laurearsi Campione del Mondo e alla cavalcata delle azzurre di Davide Mazzanti agli Europei vinti in finale contro la Serbia, fino al primo posto nella VNL e al bronzo iridato nel 2022.Il documentario, curato da Jacopo Volpi con la regia di Mario Maellaro e realizzato da A.F. Project con il patrocinio e coproduzione della Federazione Italiana Pallavolo, vuole essere occasione per raccontare le azzurre e gli azzurri capaci in sole due stagioni ...