Tvblog

Non fosseperché un eventuale "no" comunicato in queste ore avrebbe un effetto traumatico per tutto l'ambiente Inter , sia a San Siro(previsti 70mila spettatori per la sfida col Verona),...... cerca di svelenire il clima l'sottosegretario alla presidenza, Alfredo Mantovano, che a metà ... "Vediamocome evolve la situazione", dice il presidente della Faib - Confesercenti Giuseppe ... Un altro domani, anticipazioni puntata di oggi, 13 gennaio 2023 Domani alle 21.15 con replica domenica 17.30 al via la nuova stagione teatrale del Borsi. In cartellone sei spettacoli fino alla fine di marzo. Si comincia con un testo classico, rivisitato e riletto ...Il Cai lancia un appello per avvicinare nuove generazioni di alpinisti "Il nostro obiettivo è rendere fruibile e in sicurezza ogni attività all’aperto" ...