Ultras | lo scontro doveva essere a Genova con altre tifoserie

Sky Sport

E in una settimana in cui hanno fatto notizia i feroci scontri tranapoletani e romanisti in autostrada, avvenuti nell'area di servizio di Badia al Pino - a due passi da Arezzo, in Toscana - ...Ultime notizie calcio Napoli - C'è delusione, ma voglia di andare avanti come sempre, nella polizia. Dopo i primi arrestati già liberati dopo glifradi Napoli e Roma di domenica. Ne parla al Corriere della Sera il capo della polizia Lamberto Giannini : È un modo per minimizzare la portata degli scontri in autostrada, prefetto ... Scontro tra tifosi di Roma e Napoli in A1: come è andato l'incontro governo-calcio Per il Viminale è una partita a rischio", scrive La Provincia. SICUREZZA - Stretta sui tifosi dopo gli scontri tra Ultras romanisti e napoletani. Torna d’attualità la tessera del tifoso. La settimana ...La Gazzetta dello Sport ha fornito le ultime novità in merito alle eventuali sanzioni per gli scontri tra gli ultras di Napoli e Roma sull'autostrada A1: "Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi vu ...