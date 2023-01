Ultime Notizie – Usa | tornado colpisce il sud | 7 morti tra cui un bambino

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Sono almeno sette le persone che hanno perso la vita a causa delche si è abbattuto sulla costa meridionale degli Stati Uniti. Almeno sei persone sono morte nella contea di Autauga in Alabama, dove i forti venti e le piogge battenti hanno causato seri danni a decine di abitazioni e dove dodici persone ferite sono state trasportate in ospedale. La settima vittima è undi cinque anni che ha perso la vita in Georgia dopo che un albero è caduto sull’auto in cui viaggiava, come ha spiegato un funzionario della contea di Butts, Lacey Prue. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione