Ultime Notizie – Ucraina-Russia | Kiev | Notte di scontri a Soledar

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – E’ stata ”unacalda” anel Donbass, inorientale, dove ”sono continuati i combattimenti” tra le forze die quelle inviate dal presidente russo Vladimir Putin. Lo ha scritto su Telegram la vice ministra della DifesaHanna Maliar, spiegando che i russi hanno spostato “quasi tutte le forze principali nella direzione di Donetsk e mantengono alta l’intensità dell’offensiva” nella città strategica. La situazione ”di guerra è difficile”, ha proseguito Maliar, ma le truppe ucraine ”stanno cercando coraggiosamente di mantenere le posizioni”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

