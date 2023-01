Ultime Notizie Roma del 13-01-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno in Ucraina per perché Mosca conquista solidal dopo l’assedio questo l’annuncio del Ministero della Difesa russo che sostiene che la presa della città sia venuta ieri sera ma arriva pronta la smentita di Kiev stiamo combattendo fino a questa mattina alle dichiarazioni parlavano di una battaglia ancora in corso il presidente turco erdogan sperimentando tentando una mediazione per un corridoio umanitario per gli oltre 500 civili intrappolati nella città impossibilitati a fuggire pagina che la vedevi contagio in Cina potrebbero raggiungere 900 milioni fino al 11 gennaio secondo un nuovo studio dell’università di Pechino citato dalla BBC il rapporto stima che il 64% della popolazione del paese che conta circa 1,4 miliardi di abitanti abbia contratto il virus e la situazione potrebbe ...