Ultime Notizie Roma del 13-01-2023 ore 15 | 10

(Di venerdì 13 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Venerdì 13 gennaio Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano caro carburanti in primo piano lo sciopero dei benzinai resta confermato per ora ma il governo incontrerà le sigle sindacali nuovamente prima del fermo previsto il 25 e 26 gennaio il governo ha assicurato l’avvio di un confronto con il settore che ritira con un tavolo tecnico Martedì 17 ha preso atto del congelamento dello sciopero e la sospensione del giudizio sul decreto legge in attesa della pubblicazione apprezzato il chiarimento avuto con il ripristino la verità inequivocabile i genitori non hanno alcuna responsabilità per l’aumento dei prezzi nei per le eventuali pretese speculazioni di cui ti ha parlato affermano in una nota congiunta i sindacati spiegando che si apre un percorso che può portare a rivalutare anche lo sciopero programmato per fine mese al momento ...