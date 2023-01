Ultime Notizie Roma del 13-01-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Giorgia Meloni alla Tg1 lavoriamo per dare priorità alla crescita cosa che mi spaventa di più non riuscire a raccontare gli italiani che questo governo sta procedendo con determinazione a testa alta consapevole che questa azione si può risollevare che da ce la possiamo fare ma se la dobbiamo fare insieme ascoltiamo un estratto della sua intervista a distribuire altrimenti si distribuisce la povertà la legge di bilancio abbiamo prima dovuto mettere in sicurezza il tessuto produttivo le famiglie dal caro bollette Dopodiché avevamo Orientativamente 10 miliardi e avevamo due strade tagliare le accise per tutti oppure concentrare quelle risorse sul taglio del costo del lavoro sulle decontribuzione per i neoassunti sui soldi alle famiglie per crescere i figli abbiamo fatto questa seconda scelta perché se Secondo noi è un moltiplicatore Lisa Marie ...