Ultime Notizie Roma del 13-01-2023 ore 10 | 10

(Di venerdì 13 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il costo della benzina scende ancora ma crescono le polemiche sulle Misure prese martedì dal governo per favorire la trasparenza i gestori delle stazioni di servizio che aderiscono a Forum Confesercenti fisica è un commercio che chiedono un incontro per fare il punto sulle misure ipotizzando anche uno sciopero dei benzinai per fine mese anche se nulla è ancora stato deciso sul viso sugli alcolici d’Irlanda potrebbe diventare il primo paese europeo da apporre sulle bottiglie etichette salute sta ad esempio il consumo di alcol provola provoca Scusate malattie del fegato come per le sigarette Ma i produttori italiani protestano per difendere il patrimonio della tradizione enogastronomica Nazionale si tratta secondo la Coldiretti di un attacco diretto Alitalia principale ...