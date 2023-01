Ultime Notizie – Regionali Lombardia | consiglieri uscenti Comitato Nord non saranno candidati

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 13 gennaio 2023) A quanto apprende AdnKronos, idel Pirellone, Roberto Mura, Antonello Formenti, Massimiliano Bastoni e Federico Lena, espulsi dalla Lega dopo l’adesione aldi Umberto Bossi, hanno accolto la richiesta di Umberto Bossi di non candidarsi per ledel 12 e 13 febbraio. “Dopo aver parlato con l’onorevole Umberto Bossi e con l’europarlamentare Angelo Ciocca ho deciso di non candidarmi alle prossime elezioni” dichiara Formenti. “La decisione nasce dal fatto che non ci sarà una lista delalle prossime elezioni, data l’impossibilità per ildi presentarsi a sostegno del governatore uscente Attilio Fontana”, aggiunge. “Questa è la volontà di ...