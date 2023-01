Ultime Notizie – Covid | Vaia | “Tre anni fa arrivò da Cina | oggi non possiamo tornare indietro”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) “A fine mese saranno trascorsi esattamente 3dal ricovero allo Spallanzani della coppia di pazienti cinesi, i primi due casi in Italia di quella che si iniziava allora a conoscere come una nuova, grave forma di polmonite. Una malattia virale acuta e spesso severa, dalla quale questi due pazienti guarirono dopo un lungo ricovero, anche in terapia intensiva., dopo oltre 600 milioni di casi e quasi 7 milioni di morti nell’intero pianeta, siamo di fronte ad un quadro del tutto diverso. Per questo nonpiù”. Così all’Adnkronos Salute Francesco, direttore generale dell’Inmi Spallanzani di Roma, ricorda l’inizio dei tredi pandemia in Italia. “L’infezione da Sars-CoV-2 è diventata, nella maggioranza dei casi, asintomatica o ...

Virgilio Notizie

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I casi Covid - 19 in Cina e ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi. Continuano gli scontri a Soledar ma la città è rasa al suolo I Delitti del BarLume - Resort Paradiso news anticipazioni gossip curiosità rumors segreti box office spettatori incassi interviste speciali backstage clip recensioni cinema americano italiano in usci ...Chiara Ferragni condurrà insieme ad Amadeus la prima e l'ultima puntata del Festival di Sanremo. Ecco cosa potrebbe dire ...