Ultime Notizie – Covid oggi Italia | 84 076 contagi e 576 morti | ultimo bollettino settimana

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Sono 84.076 i nuovida Coronavirus innelle dicon i datidal 6 al 12 gennaio della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 576. E’ in calo il tasso di positività per-19 innell’ultima: si attesta a quota 11% con una variazione di 4,9 punti percentuali in meno rispetto allaprecedente quando era al 15,9%. Calano anche i test eseguiti in 7 giorni: ilriporta infatti un totale di 767.718 tamponi, pari al 10,3% in meno rispetto allaprecedente. I DATI DALLA REGIONE ABRUZZO – Sono stati 2.824 i nuovi ...

Virgilio Notizie

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I casi Covid - 19 in Cina e ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi. Continuano gli scontri a Soledar ma la città è rasa al suolo Timpani (Fegica): “Abbiamo pacificato un rapporto che era stato inquinato negli ultimi tempi da polemiche infondate” Come detto, nella prossima settimana è previsto un secondo round a Palazzo Chigi, ...13 gen 2023 - Il musical “Here lies love” dell'ex Talking Heads e del dj e polistrumentista inglese va a Broadway ...