Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo | 2 824 contagi e 20 morti | bollettino ultima settimana

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Sono stati 2.824 i nuovida Coronavirus delle della Regionedi, con i dati dal 7 al 13 gennaio. Iin sette giorni sono stati 10, che porta il totale delle vittime da inizio pandemia al 3.865. I guariti nell’sono stati 5.242. In sette giorni sono stati processati 3.952 tamponi molecolari e 17.177 antigenici. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Pescara a 885, Chieti a 755, Teramo a 610 e L’Aquila a 547. Gli attualmente positivi insono 13.819. Di questi 179 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione