Ultime Notizie – Covid Lombardia | 9 246 contagi e 118 morti | bollettino ultimi 7 giorni

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Innell’ultima settimana, dal 6 al 12 gennaio, si sono registrati 9.246 casi, in calo rispetto ai 16.033 della settimana precedente (30 dicembre-5 gennaio). Diminuiscono anche i: 118, contro i 234 che erano stati segnalati nei 7precedenti. Il bilancio totale da inizio pandemia è di 45.040 decessi. Nell’ultima settimana monitorata, i tamponi sono stati 110.652, per un tasso di positività dell’8,4%, in calo rispetto al 13,1% della settimana precedente. Negli ospedali, secondo ilregionale aggiornato al 12 gennaio, ci sono 27 ricoveratiin terapia intensiva, rispetto ai 29 della settimana precedente, e scendono i ricoverati in area medica, a quota 696, dai mille del precedente. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ...

Adnkronos, ENTD, Get The Facts