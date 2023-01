Ultime Notizie – Covid Italia | Aifa | calo monoclonali in terapia ma aumento in profilassi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ildelle prescrizioni di anticorpianti-incontinua per questi medicinali prescritti in, anche alla luce della perdita di efficacia contro le nuove varianti di Sars-CoV-2, ma si interrompe in. In 7 giorni (5-11 gennaio) le richieste di farmaco diminuiscono del 38,9% per sotrovimab (Xevudy*) e del 9,5% per Evusheld* (tixagevimab-cilgavimab) come trattamento precoce, ma crescono di quasi un quinto (+18,8%) per lo stesso mix somministrato in. E’ quanto emerge dall’ultimo report dell’Agenziana del farmacosull’impiego di questi medicinali, il numero 68. Complessivamente, salgono a 91.041 glini che hanno ricevuto anticorpi ...