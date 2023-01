Ultime Notizie – Caro carburante | sciopero congelato Nuovo round governo-benzinai il 17

(Di venerdì 13 gennaio 2023) I gestori degli impianti dei carburanti congelano lofissato per il 25 e 26 gennaio dopo un primo incontro con ila Palazzo Chigi dopo una riunione che è stata definita come “proficua”. Gestori e titolari degli impianti si sono ‘ripacificati’ e torneranno ad incontrarsi a Palazzo Chigi martedì prossimo, alle 14.30, per affrontare i temi emergenziali del settore. L’incontro con il, rappresentato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, dai ministri dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e delle Imprese, Adolfo Urso e dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, spiega il presidente di Faib Confesercenti, Giuseppe Sperduto, “è stato proficuo. Ilha ascoltato le esigenze della categoria e siamo nella condizione di sentirci abbastanza soddisfatti. ...

