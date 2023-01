Ultime Notizie – Austria | 20 milioni di euro per trasformare casa natale di Hitler a Braunau am Inn

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Sono raddoppiati i costi di ristrutturazione delladel dittatore nazista Adolf, al confine trae Germania, un edificio al momento disabitato nella cittadina diam Inn dove le autorità locali intendono installare il quartier generale della polizia. Una speciale commissione investita del caso ha raccomandato di apportare modifiche architettoniche che rendano la costruzione quasi irriconoscibile e pertanto meno fonte di attrazione per i neonazisti, che ripetutamente si sono recati sul posto in visita. Dagli undiciiniziali, di meno di un anno fa, ci si aspetta ora che si arrivi a circa 20. I lavori dovrebbero essere completati per il 2025. Fino al 2011 il posto ospitava la sede di un’associazione che si occupa di persone con disabilità. Il ...

