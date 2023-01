UFFICIALE – Napoli-Juventus | i convocati azzurri

CalcioNapoli24

Tutti a disposizione per- Juventus. Organico al completo per l'allenatore azzurro, Luciano Spalletti , che ha stilato pochi minuti fa l'elencodei convocati per la sfida del Maradona in programma questa sera ...Cori contro, multa per la Roma Per quanto riguarda le società, ammenda di 8mila euro alla Roma " per avere suoi sostenitori, al 22° del secondo tempo, intonato un coro becero nei confronti di ... UFFICIALE - Mini abbonamento per Napoli-Roma e Napoli-Cremonese: tutti i prezzi L'annuncio del club. Gli altri prezzi: Tribuna Posillipo 120,00 euro, Tribuna Nisida 90,00, Distinti 70,00 euro In vista del doppio impegno casalingo, quello di Coppa Italia e quello di ...Nikita Contini è appena arrivato a Reggio Calabria. Confermato quanto anticipato, operazione in prestito dal Napoli. Ieri Contini ha giocato con la Sampdoria in Coppa Italia a Firenze, domani sarà in ...